Масса сгорания 13 мл бензина

Гость: Гость:

Ты, наверное, имел в виду количество теплоты, которое выделится при сгорании бензина? Тогда: Найдем сначала массу 1 миллилитр - это 1 см³ Тогда V=13 см³ = 13*10⁻⁶ м³ Масса бензина m=ρ*V=700*13*10⁻⁶ кг = 0,0091 кг (здесь 700 кг/м³ - плотность бензина) Теплота сгорания бензина q = 46*10⁶ Дж/кг Q = q*m = 46*10⁶*0,0091 ≈ 420 000 Дж = 420 кДж