Напишите небольшое сочинение на тему "Каким я хочу быть".Используйте однородные ч??ены предложения.СРОЧНО Про СЕБЯ ПРОШУ УМОЛЯЮ
Русский язык
Напишите небольшое сочинение на тему "Каким я хочу быть".Используйте однородные ч??ены предложения.СРОЧНО Про СЕБЯ ПРОШУ УМОЛЯЮ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди говорят мне, что я очень добрый и светлый человек. Эти качества я хотела бы сохранить в будущем. Также важно умение понимать других, бесскорыстно помогать всем, кто нуждается в помощи. Я никогда бы не хотела причинить кому то вред, для меня легче промолчать, чем нагрубить в ответ. Я бы очень хотела добиться успеха в жизни и помогать другим людям, для этого нужно быть терпеливой и трудолюбивой. Я постараюсь привить себе эти бесценные качества, потому что они очень пригодятся мне в будущем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Учимся сочинять сказку.Надо определить главных героев.Например будут собака или ??ошка.Они редко становятся друзьями.Попробуй объяснить почему.Оп...
Русский язык
Составьте и запишите два-три распространенных предложения, и подчеркните грамматическую основу наступает утро. солнце румянет, веет ветерок
Математика
Математика