Напишите небольшое сочинение на тему "Каким я хочу быть".Используйте однородные ч??ены предложения.СРОЧНО Про СЕБЯ ПРОШУ УМОЛЯЮ

Гость: Гость:

Люди говорят мне, что я очень добрый и светлый человек. Эти качества я хотела бы сохранить в будущем. Также важно умение понимать других, бесскорыстно помогать всем, кто нуждается в помощи. Я никогда бы не хотела причинить кому то вред, для меня легче промолчать, чем нагрубить в ответ. Я бы очень хотела добиться успеха в жизни и помогать другим людям, для этого нужно быть терпеливой и трудолюбивой. Я постараюсь привить себе эти бесценные качества, потому что они очень пригодятся мне в будущем.