ДАМ 12 БАЛЛОВ!!!СРОЧНО!!!Решите пожалуйста!
Геометрия
ДАМ 12 БАЛЛОВ!!!СРОЧНО!!!Решите пожалуйста!
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Вроде так получается
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