Помогите с 6 пунктом. ПРИМЕЧАНИЕ: Особое внимание удалить пункту 6-Согласны ли вы с?? словами автора ? Что для вас истинная дружба? начните своё рассуждение со слов : я думаю, мне кажется, на мой взгляд, и тд
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Помогите с 6 пунктом. ПРИМЕЧАНИЕ: Особое внимание удалить пункту 6-Согласны ли вы с?? словами автора ? Что для вас истинная дружба? начните своё рассуждение со слов : я думаю, мне кажется, на мой взгляд, и тд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На мой взгляд, слова автора "береги честь смолоду" применимо к рассуждению о молодости и дружбе. Если с юности наделать много ошибок, т.е. совершать проступки, вряд ли счастливо сложится твоя дальнейшая судьба. Если с молодости ты окружен добрыми людьми, которые тоже с удовольствием общаются с тобой, вероятно, полезный опыт не пропадет зря. На протяжении всей жизни для человека важно, чтобы его уважали и ценили, чтобы он был нужен и полезен своим близким.
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