Помогите написать мини рассказ по инглишу на 5 предложений о моем отношении к компьютерам.Только на английском языке
Английский язык
Помогите написать мини рассказ по инглишу на 5 предложений о моем отношении к компьютерам.Только на английском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I have got a computer.Its name is Asus.It is black.I like play computer games.I like computer!
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