Помогите написать мини рассказ по инглишу на 5 предложений о моем отношении к компьютерам.Только на английском языке

Английский язык

Помогите написать мини рассказ по инглишу на 5 предложений о моем отношении к компьютерам.Только на английском языке

Автор: Гость