Помогите! отличия эвглены зеленой и бодо

Биология
Помогите! отличия эвглены зеленой и бодо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У эвглены есть светочуствительный глазок в у бодо его нет , бодо не может фотосинтезировать в отличии от эвглены, бодо хищник , а эвглена начинает потреблять органические вещества только в темноте когда не может фотосинтезировать .
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