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Какую часть суток состовляют: 16 часов и 21
Математика
Какую часть суток состовляют: 16 часов и 21
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 часов это 1.5 часть суток, 21 час это 1.14 часть суттк
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