Труды Ч.Дарвин что он сделал кто его ученик

Биология
Труды Ч.Дарвин что он сделал кто его ученик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теория эволюции люди произошли от обезьян.
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