Класс саркодовые амёба их движение
Биология
Класс саркодовые амёба их движение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ТАК КАК Амеба не имеет формы а состоит из цитоплазмы она передвигается переливанием цитоплпзмы.
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