Класс саркодовые амёба их движение

Биология
Класс саркодовые амёба их движение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ТАК КАК Амеба не имеет формы а состоит из цитоплазмы она передвигается  переливанием цитоплпзмы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Особенности которые отражают поведение индивила
Ответить
Русский язык
Помоги девочке, которая написала эти предложения, последовательно рассказать об ??виденном. Оден гусёнок тоже нырнул.
Ответить
Информатика
Помогите пожалуйста!!! Перевести: 512 байт в Кбайт; 4 Мбайт в Кбайт, байт, бит; 256 б??т в байты; 2048 бит в Кбит.
Ответить
География
рельеф Земли в кратце
Ответить
Математика
Плоскости а и в имеют три общие точки .верно ли , что эти плоскости совпадают ?
Ответить