Помоги девочке, которая написала эти предложения, последовательно рассказать об ??виденном. Оден гусёнок тоже нырнул.
Русский язык
Помоги девочке, которая написала эти предложения, последовательно рассказать об ??виденном. Оден гусёнок тоже нырнул.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ей надо было построить предложение так: Оден нырнул, гусёнок тоже, или гусёнок Оден тоже нырнул. Смотря от чего зависит.
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