Особенности которые отражают поведение индивила
Обществознание
Особенности которые отражают поведение индивила
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Инвалид , стоновится не таким как все у него есть своя особенность кто то становится добрее кто то наооборот
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