Угол DCL равен 126°,CM-биссектриса этого угла.Найдите угол MCL.
Геометрия
Угол DCL равен 126°,CM-биссектриса этого угла.Найдите угол MCL.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол мсл=63° так как биссектриса делит угол DCL пополам
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