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Какое из растений используют для произвотства ткини?
Окружающий мир
Какое из растений используют для произвотства ткини?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лен, шелк, хлопок, их много на самом деле
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