Какое из растений используют для произвотства ткини?

Окружающий мир
Какое из растений используют для произвотства ткини?
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Гость:
Лен, шелк, хлопок, их много на самом деле
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