Сөйлем құрап үйрен:1.Дос.2.Досым бар.3.Жақсы досым бар.4.Екі жақсы досым бар.5.Мектепт?? екі жақсы досым бар.
Қазақ тiлi
Сөйлем құрап үйрен:1.Дос.2.Досым бар.3.Жақсы досым бар.4.Екі жақсы досым бар.5.Мектепт?? екі жақсы досым бар.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дом деген Сены ешкашан сатпаиты.менын Юра деген досым бар.Маган кенес беретын жаксы досым бар.мектепте менын екы досым бар.б3реу орыс быреуы уйгур.
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