Заполнить пропуски числами А)______Кбайт =_____ байт = 212 бит Б) 8 Кбайт =_____ байт =_____ би??
Информатика
Заполнить пропуски числами А)______Кбайт =_____ байт = 212 бит Б) 8 Кбайт =_____ байт =_____ би??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)0,026 Кбайт=26,5 байт=212 бит Б)8 Кбайт=8192 байт=65536 бит
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