Составьте пропорции из следующих отношений:12:6/5
Математика
Составьте пропорции из следующих отношений:12:6/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
144/12:6/5 либо 12/1:6/5, 24/2:6/5, 36/3:6/5 и т.д.
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