На фото посмотрите ,помогите плиз

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На фото посмотрите ,помогите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)процедура судебного обвинения 2) историческое название преемников  апостолов 3)п оказная смелость, легкомысленная храбрость; бесцельно-дерзкое поведение 4) круг сторонников определенной организации 5) в партии в  шахматы,  шашки или иную настольную игру — недостаток времени для обдумывания ходов
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