На фото посмотрите ,помогите плиз

Гость: Гость:

1)процедура судебного обвинения 2) историческое название преемников апостолов 3)п оказная смелость, легкомысленная храбрость; бесцельно-дерзкое поведение 4) круг сторонников определенной организации 5) в партии в шахматы, шашки или иную настольную игру — недостаток времени для обдумывания ходов