На фото посмотрите ,помогите плиз
Русский язык
На фото посмотрите ,помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)процедура судебного обвинения 2) историческое название преемников апостолов 3)п оказная смелость, легкомысленная храбрость; бесцельно-дерзкое поведение 4) круг сторонников определенной организации 5) в партии в шахматы, шашки или иную настольную игру — недостаток времени для обдумывания ходов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши число в котором 35 ед.2 класса и 20 ед.1класса,запиши число в котором 5 ед.2 клас??а и 8 ед.1класа,103 еденицы 2 класса и 4 ед. 1 класса,зап...