Как совмещается реальное и фантастическое в балладе Светлана В. А. Жуковского? Какими приёмами это достигается? Помогите Пожалуйста...

Литература
Как совмещается реальное и фантастическое в балладе Светлана В. А. Жуковского? Какими приёмами это достигается? Помогите Пожалуйста...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реальное- девушка, ее сужденный, подруги, вещи нереальное- ее сон автор очень хорошо совместил ти вещи в басне
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