Как совмещается реальное и фантастическое в балладе Светлана В. А. Жуковского? Какими приёмами это достигается? Помогите Пожалуйста...

Литература

Как совмещается реальное и фантастическое в балладе Светлана В. А. Жуковского? Какими приёмами это достигается? Помогите Пожалуйста...

Автор: Гость