Как совмещается реальное и фантастическое в балладе Светлана В. А. Жуковского? Какими приёмами это достигается? Помогите Пожалуйста...
Литература
Как совмещается реальное и фантастическое в балладе Светлана В. А. Жуковского? Какими приёмами это достигается? Помогите Пожалуйста...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реальное- девушка, ее сужденный, подруги, вещи нереальное- ее сон автор очень хорошо совместил ти вещи в басне
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
1.что влияет на формирование политического режима? 2.чем отличается политический режим от формы правления?
Другие предметы