Что нужно делать для сохранения и развития русского языка сочинение 6 класс

Русский язык
Что нужно делать для сохранения и развития русского языка сочинение 6 класс
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Автор: Гость
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Гость:
 Задумывались ли вы когда-нибудь о значимости родного языка в жизни русского человека? Об этом в своей публицистической статье рассуждает литературовед С.Казначеев.       Автор поднимает проблему развития и сохранения русского языка, использования слов или символов, которые принадлежат иностранным языкам, а именно их чрезмерное использование., которое может привести к вымиранию русской речи.       Сегодня наш язык очень засорён различными жаргонизмами, просторечными и иностранными словами, а исконно русские слова постепенно забываются. И русским людям сознавать это горько и обидно. Ведь в настоящее время молодое поколение перестаёт ценить заслуги таких людей, как Кирилла и Мефодия, подаривших нам алфавит, В.Даля, отдавшего всю свою жизнь изучению русского языка и вряд ли кто-то из живущих в 21 веке задумался, какой ценой дались этим людям их заслуги.       Автор убеждён в том, что "слепое" использование заимствований сегодня приводит к искажению алфавита, разрушению русских слов, нарушению функционирования языка, утрате культурных традиций.       Я согласна с автором в том, что бездумное перенимание символов и букв из других алфавитов ради привлечения внимания не приведёт ни к чему хорошему.       Приведу достаточно распространённый пример - общение в социальных сетях. Очень часто для быстроты переписки люди сокращают, коверкают и придумывают новые уродливые слова, что весьма печально. Такие слова, как и неправильное написание, легко запоминаются и в дальнейшем проявляются в вашей письменной речи.       Прочитав статью С.Казначеева, я поняла, что грамотное составление слов, сохранение русского языка, возрождение и развитие культурных традиций - важное дело современного и будущих поколений.
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