С каким из героев в трудную минуту я хотел бы очутиться и почему? с сатиной или лук??й? Ответьте на вопрос пожалуйста

Литература

С каким из героев в трудную минуту я хотел бы очутиться и почему? с сатиной или лук??й? Ответьте на вопрос пожалуйста

Автор: Гость