С каким из героев в трудную минуту я хотел бы очутиться и почему? с сатиной или лук??й? Ответьте на вопрос пожалуйста

Литература
С каким из героев в трудную минуту я хотел бы очутиться и почему? с сатиной или лук??й? Ответьте на вопрос пожалуйста
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Гость:
Зависит от тебЯ,или спроси у мамы
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