Log5(x-7 )=3 решите плз оч надо
Математика
Log5(x-7 )=3 решите плз оч надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При решении логарифмических уравнений не допускать ссужение ОДЗ- обязательное условие
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