Опиши картину А.К.Саврасов.Грачи прилетели

Литература
Опиши картину А.К.Саврасов.Грачи прилетели
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только саврасов смог описать то чудо,то счастье,когда первые грачи прилетают,может на старой часовне вьют гнезда,он как бы видел все это глазами грача
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