Помогите пожалуйста решить оооочень нужно: 1. В партии из 25 деталей находятся 8 бр??кованных. Вынимают из партии наудачу две детали. Определить, какова вероятность того, что обе детали окажутся бракованными. 2. Подброшены дв...

Математика

Помогите пожалуйста решить оооочень нужно: 1. В партии из 25 деталей находятся 8 бр??кованных. Вынимают из партии наудачу две детали. Определить, какова вероятность того, что обе детали окажутся бракованными. 2. Подброшены две игральные кости. Найти вероятность события A того, что выпадет хотя бы одна шестерка. 3. Найти вероятность, что при бросании игральной кости выпадет число, большее 4.

Автор: Гость