Помогите пожалуйста решить оооочень нужно: 1. В партии из 25 деталей находятся 8 бр??кованных. Вынимают из партии наудачу две детали. Определить, какова вероятность того, что обе детали окажутся бракованными. 2. Подброшены дв...
Математика
Помогите пожалуйста решить оооочень нужно: 1. В партии из 25 деталей находятся 8 бр??кованных. Вынимают из партии наудачу две детали. Определить, какова вероятность того, что обе детали окажутся бракованными. 2. Подброшены две игральные кости. Найти вероятность события A того, что выпадет хотя бы одна шестерка. 3. Найти вероятность, что при бросании игральной кости выпадет число, большее 4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) P=8/25*7/24=56/600=7/75 2) P=1/6*5/6+5/6*1/6+1/6*1/6=11/36 3) P=1/6+1/6=1/3
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