Перевод градусов в радианы 1) 125° 2) -35° 3) 420° Перевод градусы 1) 2) 3) В каком кв??драте находиться? 1) L = -130° 2) L =

Гость: Гость:

1) 125°=125π/180=25π/36 2) -35°=-35π/180=-7π/36 3) 420°=420°-360°=60°=60π/180=π/3 1) π/25 *180/π=180/25=36/5 2) -3π/20 *180/π=3*180/20=3*9=27° 3) 2π/9 *180/π=2*180/9=40° 1) во втором квадрате 2) может быть в любом в зависимости от х