Решите с полным объяснением

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда в пределе икс стремится в бесконечность, то частное в котором 2 многочлена, можно представить как частное одночленов данных многочленов но старших степеней, то есть:
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