Написать сочинение на тему " 8 марта"

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8 марта люди в нашей стране отмечают Международный женский день. В эту дату все женщины принимают поздравления, а мужчины поздравляют их.Восьмого марта женщинам принято дарить открытки, цветы, подарки, а девочкам – еще и игрушки. День 8 марта предназначен специально для того, чтобы сделать приятное своей маме, сестре, бабушке, подруге, учительнице.Особенно важно 8 марта внимательно отнестись к маме. Лучше, если в этот день она не будет заниматься домашней работой. Часто в праздники мама загружена еще больше, чем обычно, потому что ей надо еще подготовиться к приему гостей. Маме нужно помочь, как только возможно. И подарок ей нужно делать от души, лучше просто сделанный своими руками. Главное – дарить его с любовью.Праздник 8 марта имеет интересную историю. Международный женский день появился начале прошлого века, когда женщины массово боролись за свои права. Поэтому Восьмого марта важно вспомнить, как много делают женщины для своих близких, для общества и Родины. И хорошо бы это вспоминать не только 8 марта.Часто женщины работают наравне с мужчинами на предприятиях, в офисах, да в конце-концов, в огородах. Матери растят детей, ведут хозяйство: готовят еду на всю семью, стирают, убирают. Девушки привлекают своей красотой и очарованием, они делают этот мир радостней. Многие женщины – творческие люди: они поют, танцуют, рукодельничают и этим радуют окружающих. Женщины хранят домашний очаг, согревают мир своей любовью и добротой.