Характеристика восстания декабристов по пунктам

Гость: Гость:

Ну давайте рассмотрим вот по таким пунктам 1) причины восстания 2) как проходило восстание 3) где происходило восстание 4) когда происходило восстание 5)итоги восстания Ну а теперь подробно по каждому: чтобы ответить на пункты плана нудно понимать кто такие декабристы. В первую очередь это две организвции объединенных между собой одной идеей. (северное и южное общество) 1) Ну причины декабристов очень просты они хотели убрать крепостное право и провести обновление (реорганизацию) органов государственной власти. 2)Декабристы решили использовать тот козырь что в стране была не стабильная обстановка, они решили сыграть на этом. Они решили не допускать присяги императору Николаю 2 и потребовать у членов правительства опубликовать свой манифест (манифест к русскому народу) в котором и были изложены их основные требования. Требования манифеста к русскому народу. 1) ввести всеобщую воинскую повинность 2) отменить крепостное право 3)дать гарантию жителям империи политических прав и свобод. 3) восстание декабристов проходило на сенатской площади. Его возглавлял Трубецкой, он был главным организатором восстания. 4) дата восстания декабристов 14 декабря 1825 года. 5) часть декабристов а в частности (бестужев-рюмин, муравьев-апостол, пестель, каховский) были приговорены к повешанию а многие сподвижники декабристов были сосланы в Сибирь Офицеры которые были в обществах декабристов, были разжалованы и отправлены воевать на Кавказ.