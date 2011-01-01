Какие неудобства могут испытывать от соседства с людьми бобры ?
Окружающий мир
Какие неудобства могут испытывать от соседства с людьми бобры ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Противостояние людей и бобров в Ульяновской области идет не первый год. Наши постоянные читатели помнят, как в 2011 году, по словам тогдашнего председателя дорожного комитета Константина Иваненко, бобры погрызли сирень в сквере Гончарова в центре Ульяновска. Теперь борьба перешла на территорию противника. Сегодня директор департамента природных ресурсов и экологии областного минсельлесхоза Амир Галяутдинов сообщил в своем Живом журнале о ликвидации бобровых плотин на реке Красная в Старомайнском районе. Эта мера принимается для исключения подтопления домов, находящихся вблизи реки.
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