Какие неудобства могут испытывать от соседства с людьми бобры ?

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Противостояние людей и бобров в Ульяновской области идет не первый год. Наши постоянные читатели помнят, как в 2011 году, по словам тогдашнего председателя дорожного комитета Константина Иваненко, бобры погрызли сирень в сквере Гончарова в центре Ульяновска. Теперь борьба перешла на территорию противника. Сегодня директор департамента природных ресурсов и экологии областного минсельлесхоза Амир Галяутдинов сообщил в своем Живом журнале о ликвидации бобровых плотин на реке Красная в Старомайнском районе. Эта мера принимается для исключения подтопления домов, находящихся вблизи реки.