Навстречу друг другу бежали два ежика со скоростью 2 метров секунду и 3 метров секунду Какое расстояние было между ежиками если они встретились через 15 секунд.

Математика
Навстречу друг другу бежали два ежика со скоростью 2 метров секунду и 3 метров секунду Какое расстояние было между ежиками если они встретились через 15 секунд.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2+3=5 (м/с) скорость сближения ёжиков. 2) 5*15=75 (м) расстояние, которое было между ёжиками.
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