Навстречу друг другу бежали два ежика со скоростью 2 метров секунду и 3 метров секунду Какое расстояние было между ежиками если они встретились через 15 секунд.

Математика

Навстречу друг другу бежали два ежика со скоростью 2 метров секунду и 3 метров секунду Какое расстояние было между ежиками если они встретились через 15 секунд.

Автор: Гость