Что поменяется если мы поменяем местами уменьшаемое и вычитаемое в (c-b) в 3 степени? Вот пример: a в 5 степени*(b-c)в квадрате+а в шестой степени*(c-b) в 3 степени. Вынесение общего множителя за скобки.

Алгебра

Что поменяется если мы поменяем местами уменьшаемое и вычитаемое в (c-b) в 3 степени? Вот пример: a в 5 степени*(b-c)в квадрате+а в шестой степени*(c-b) в 3 степени. Вынесение общего множителя за скобки.

Автор: Гость