Что поменяется если мы поменяем местами уменьшаемое и вычитаемое в (c-b) в 3 степени? Вот пример: a в 5 степени*(b-c)в квадрате+а в шестой степени*(c-b) в 3 степени. Вынесение общего множителя за скобки.
Алгебра
Что поменяется если мы поменяем местами уменьшаемое и вычитаемое в (c-b) в 3 степени? Вот пример: a в 5 степени*(b-c)в квадрате+а в шестой степени*(c-b) в 3 степени. Вынесение общего множителя за скобки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если с≠b , то поменяется знак результата (с-b)^3 = - (b-c)^3
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