99 баллов. Геометрия 10 класс. Помогите решить, в условии учитель мог допустить ош??бку, заранее извините.

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№1 РО- средняя линия треугольника А₁АС Средняя РО линия параллельна АА₁, АА₁⊥АВ⇒ РО⊥АВ Ответ. угол равен 90° №4 Треугольник АКЕ равен треугольнику КЕВ по трем сторонам КЕ- общая АК=КВ АЕ=ВЕ Значит, ∠АЕК=∠КЕВ. Эти углы смежные, их сумма 180°, значит∠АЕК=∠КЕВ=90° КЕ⊥АВ Аналогично, Треугольник СКЕ равен треугольнику КЕД по трем сторонам КЕ- общая АК=КВ СЕ=ЕД Значит, ∠СЕК=∠КЕд. Эти углы смежные, их сумма 180°, значит∠СЕК=∠КЕД=90° КЕ⊥СД КЕ ⊥ двум пересекающимся прямым плоскости α⇒ КЕ⊥α По теореме Пифагора АЕ²=АК²-КЕ²=13²-5²=169-25=144=12² АЕ=12 АВ=АЕ+ВЕ=12+12=24 По теореме Пифагора СЕ²=СК²-КЕ²=(5√5)²-5²=125-25=100=10² СЕ=10 СД=СЕ+ЕД=10+10=20 №3. КВ⊥АВ ( в условии ∠КВА=90°) КВ⊥ВС ( в условии ∠КВС=90°) КВ перпендикулярна двум пересекающимся прямым плоскости АВСД, значит перпендикулярна всей плоскости КВ⊥ пл. АВСД АВ║СД КВ⊥АВ⇒ КВ⊥СД - верно ОЕ- средняя линия ΔКВД ОЕ║КВ КВ⊥АВ, значит и ОЕ⊥АВ АВ║СД, значит ОЕ⊥СД Градусная мера угла между этими прямыми 90°