Задача:В стеклянной банке с водой плавает амёба.Каждую минуту она делится пополам.Известно что через 5 часов банка будет полна амёбами.Через какое время после начала деления амёбы займут половину банки?

Математика
Задача:В стеклянной банке с водой плавает амёба.Каждую минуту она делится пополам.Известно что через 5 часов банка будет полна амёбами.Через какое время после начала деления амёбы займут половину банки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 1 минуту в банке будут 2 амёбы, через 2 - 4, через 3 - 8, через n минут - 2^n амёб. Пусть V0-объём амёбы, V - объём банки. По условию, V0*2^300=V. Пусть половина амёб появятся в банке через k минут, тогда V0*2^k=V/2. Отсюда 2^k=2^300/2=2^299, а тогда k=299 минут = 4ч. 59 мин. 
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