ДАМ 99 БАЛОВ составить программы в паскале по карточке срочно
Информатика
ДАМ 99 БАЛОВ составить программы в паскале по карточке срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Будем считать, что вводится число n, при котором считается сумма нечетных в промежутке [25;n]. // А так, если никакого ограничения сверху нет, то ответом будет +∞ var n,i,s:longint; begin read(n); i:=25; while i <= n do begin s:=s+i; i:=i+2; end; write(s); end. 2) var n:longint; begin read(n); if n mod 2=0 write(n*n) else writeln(n*n*n); end. 3) var g,m,m1,v,v1:longint; begin readln(m, v); readln(m1, v1); g:=9,8; if m*g<=(m1/v1)*g*v then write('YES') else writeln('NO'); end.
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