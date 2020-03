ДАМ 99 БАЛОВ составить программы в паскале по карточке срочно

Гость: Гость:

1) Будем считать, что вводится число n, при котором считается сумма нечетных в промежутке [25;n]. // А так, если никакого ограничения сверху нет, то ответом будет +∞ var n,i,s:longint; begin read(n); i:=25; while i <= n do begin s:=s+i; i:=i+2; end; write(s); end. 2) var n:longint; begin read(n); if n mod 2=0 write(n*n) else writeln(n*n*n); end. 3) var g,m,m1,v,v1:longint; begin readln(m, v); readln(m1, v1); g:=9,8; if m*g<=(m1/v1)*g*v then write('YES') else writeln('NO'); end.