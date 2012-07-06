3/4 : (1/14-5/7)+(5/6-7/12) * 6 целых 2/3
Математика
3/4 : (1/14-5/7)+(5/6-7/12) * 6 целых 2/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1/14-5/7=1/14-10/14=(-9/10) 2)5/6-7/12=10/12-7/12=3/12=1/4 3)3/4:(-9/10)=(-(3/4•10/9))=(-30/36)=(-5/6) 4)1/4•6 целых 2/3=1/4• 20/3=20/12=5/3=1 целая 2/3 5)(-5/6)+5/3=5/3-5/6=10/6-5/6=5/6 Ответ: 5/6 .
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