Запиши пять чисел в каждом из которых 37 десятков.сколько таких чисел можно записа??ь
Математика
Запиши пять чисел в каждом из которых 37 десятков.сколько таких чисел можно записа??ь
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371,372,373,374,375 Всего 10: от 370 до 379
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