Какая информация представляется важной при приеме в вуз с точки зрения поступающ??го?С точки зрения вуза?

Информатика
Какая информация представляется важной при приеме в вуз с точки зрения поступающ??го?С точки зрения вуза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. С точки зрения поступающего: - Проходной бал - Какие творческие (дополнительные) испытания нужно сдать (если дополнительные испытания разрешены в этом ВУЗе) - Сумма платы за обучение, если поступает на внебюджет 2. С точки зрения ВУЗа: - Баллы за ЕГЭ - Участие во Всероссийской олимпиаде школьников и результаты профильных олимпиад - Результаты доп. испытаний, если абитуриент их проходил
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