(2целых-25/26)÷9/182срочно надо плиз

Математика
(2целых-25/26)÷9/182срочно надо плиз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2  -  25/26 =(2 *26  -  25 * 1)/26 = 52 /26 -  25/26 =  27/26 = 1 1/26 1 1/26  +  9/182 = 27/26  +  9/182 =(27 *7  +  9 * 1)/182 = 189 /182 +  9/182 =  198/182 = 99/91 = 1 8/91
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Кто написал произведение "муму"
Ответить
Алгебра
Решить уравнения: 1. В ответ записать наибольший корень 2. В ответ записать наибольший корень ( Ответы: 1) 2 2) -0.5 )
Ответить
Окружающий мир
Трижды облик поменяю прежде чем я взрослой стану
Ответить
Геометрия
99 баллов. Геометрия 10 класс. Помогите решить, в условии учитель мог допустить ош??бку, заранее извините.
Ответить
Химия
Напишите уравнения реакций : Метан->альфа аминомасляная кислота
Ответить