(2целых-25/26)÷9/182срочно надо плиз
Математика
(2целых-25/26)÷9/182срочно надо плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 - 25/26 =(2 *26 - 25 * 1)/26 = 52 /26 - 25/26 = 27/26 = 1 1/26 1 1/26 + 9/182 = 27/26 + 9/182 =(27 *7 + 9 * 1)/182 = 189 /182 + 9/182 = 198/182 = 99/91 = 1 8/91
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Алгебра
Решить уравнения: 1. В ответ записать наибольший корень 2. В ответ записать наибольший корень ( Ответы: 1) 2 2) -0.5 )
Окружающий мир
Геометрия
99 баллов. Геометрия 10 класс. Помогите решить, в условии учитель мог допустить ош??бку, заранее извините.