Трижды облик поменяю прежде чем я взрослой стану

Окружающий мир
Трижды облик поменяю прежде чем я взрослой стану
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабочка куколка - гусеница - бабочка
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