Решить уравнения: 1. В ответ записать наибольший корень 2. В ответ записать наибольший корень ( Ответы: 1) 2 2) -0.5 )
Алгебра
Решить уравнения: 1. В ответ записать наибольший корень 2. В ответ записать наибольший корень ( Ответы: 1) 2 2) -0.5 )
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