Помогите! А) Улицу длиной 2 км и шириной 25 м покрыли асфальтом. На каждые 100 м ушло по 4 т асфальта. Сколько тонн асфальта ушло на покрытие? В) В два магазина привезли 1800 кг сливочного масла, которое было расфасовано в ...

Математика

Помогите! А) Улицу длиной 2 км и шириной 25 м покрыли асфальтом. На каждые 100 м ушло по 4 т асфальта. Сколько тонн асфальта ушло на покрытие? В) В два магазина привезли 1800 кг сливочного масла, которое было расфасовано в коробки. В один магазин привезли 430 коробок, а в другой 470 коробок. Сколько килограммов масла привезли в каждый магазин?

Автор: Гость