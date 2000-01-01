Помогите! А) Улицу длиной 2 км и шириной 25 м покрыли асфальтом. На каждые 100 м ушло по 4 т асфальта. Сколько тонн асфальта ушло на покрытие? В) В два магазина привезли 1800 кг сливочного масла, которое было расфасовано в ...
Математика
Помогите! А) Улицу длиной 2 км и шириной 25 м покрыли асфальтом. На каждые 100 м ушло по 4 т асфальта. Сколько тонн асфальта ушло на покрытие? В) В два магазина привезли 1800 кг сливочного масла, которое было расфасовано в коробки. В один магазин привезли 430 коробок, а в другой 470 коробок. Сколько килограммов масла привезли в каждый магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1)2*1000=2000(м) - длина 2) 2000+25=2025(м)- периметр улицы 3)2025:100*4=81(т) Б) 1) 430+470=900(коробок) - всего 2) 1800:900=2(кг) - в одной коробке 3) 430*2=860(кг)- в первом магазине 4) 470*2=914(кг) - во втором магазине
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