В тексте портрет Волги,сделанный братьями Чернецовыми,назван знаменитым.Чем эта ??артина отличается от картин других художников?
Литература
В тексте портрет Волги,сделанный братьями Чернецовыми,назван знаменитым.Чем эта ??артина отличается от картин других художников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только они увидели волгу настоящей,да и рисовали вдвоем
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