В тексте портрет Волги,сделанный братьями Чернецовыми,назван знаменитым.Чем эта ??артина отличается от картин других художников?

Литература

В тексте портрет Волги,сделанный братьями Чернецовыми,назван знаменитым.Чем эта ??артина отличается от картин других художников?

Автор: Гость