Как делать верхний столбики
Математика
Как делать верхний столбики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 3x/12=2x-2/12 3x-2x=-2 x=-2 2. 15+5x/40=8x/40 5x-8x=-15 -3x=-15 x=5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
В тексте портрет Волги,сделанный братьями Чернецовыми,назван знаменитым.Чем эта ??артина отличается от картин других художников?
Алгебра
Что поменяется если мы поменяем местами уменьшаемое и вычитаемое в (c-b) в 3 степени? Вот пример: a в 5 степени*(b-c)в квадрате+а в шестой степени*...
Математика