Как ты думаешь вернется ли Семка домой? что ждет его впереди
Литература
Как ты думаешь вернется ли Семка домой? что ждет его впереди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего он вернётся,но вот один вопрос,как он будет там дальше жить?Кому он дома будет нужен?Его не ждут,всё уже не так,как было раньше. ------------------- Всё,что я знаю про этот рассказ((
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