Привет! Помогите,пожалуйста сделать математику. Известно, что кубический объем у = х3 , куб длину ребра x.Сделай таблицу этой функции ( бери имеющие значение х 1 , 2 , 3, 4 ) и нарисуй график.ПОМОГИТЕЕЕ,ПОЖАЛУЙСТА
Математика
Привет! Помогите,пожалуйста сделать математику. Известно, что кубический объем у = х3 , куб длину ребра x.Сделай таблицу этой функции ( бери имеющие значение х 1 , 2 , 3, 4 ) и нарисуй график.ПОМОГИТЕЕЕ,ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
График функции у = x^3 на прилогаемой картинке. Область определения - ∞ ≤ x ≤ +∞ значение у при х : 1-1 8-2 27-3 64-4 и тд..
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