Помогите заполнить таблицу.заранее спасибо.

Гость: Гость:

1продолговатый мозг- является продолжением спинного мозга,поэтому и строение у него похожее.снаруже он имеет белое вещество,а внутри серое. Фун.-контроль частоты дыхания,контроль частоты сердечных сокрощений. 2Мост(проводниковая функция)- связывает продолговатый мозг и верхние отделы головного мозга. 3Мозжечок- часть головного мозга,которая имеет борозды,извилины. Фун.- координация движений. 4Средний мозг- содержит бугры четверохолмия. Фун.- первичные(подкорковые),центры зрения и слуха( это подсознательные), центры отвечающие за тонус мышц.)))))