Измени слова по образцу.1)паучок - паучки,значок,бычок,крючок,зрачок.2)удача - удачн??й,вечность,отличие,точность,речка.3)хищник - хищный,мощь ,пастбище,чудовище
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Измени слова по образцу.1)паучок - паучки,значок,бычок,крючок,зрачок.2)удача - удачн??й,вечность,отличие,точность,речка.3)хищник - хищный,мощь ,пастбище,чудовище
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значок - значки, бычок - бычки, крючок - крючки, зрачок - зрачки. вечность - вечный, отличие - отличный, точность - точный, речка - речной. мощь - мощный, пастбище - пастбищный, чудовище - чудовищный.
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