Распредели по группам продукты питания-мясо.картофель.сахар.яйца.чай.молоко.Запо??ни таблицу.допиши название группы и названия продуктов питания.ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.........КАРТОФЕЛЬ.....

Окружающий мир
Распредели по группам продукты питания-мясо.картофель.сахар.яйца.чай.молоко.Запо??ни таблицу.допиши название группы и названия продуктов питания.ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.........КАРТОФЕЛЬ.....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жив. проис.               раст. проис.                                мясо                          картофель   яйца                           сахар        молоко                       чай
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