Распредели по группам продукты питания-мясо.картофель.сахар.яйца.чай.молоко.Запо??ни таблицу.допиши название группы и названия продуктов питания.ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.........КАРТОФЕЛЬ.....
Окружающий мир
Распредели по группам продукты питания-мясо.картофель.сахар.яйца.чай.молоко.Запо??ни таблицу.допиши название группы и названия продуктов питания.ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.........КАРТОФЕЛЬ.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жив. проис. раст. проис. мясо картофель яйца сахар молоко чай
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