вот продолжение текста

Русский язык
вот продолжение текста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держи файлик).... [в конце упр. напиши схему прямой речи : --П! - а...]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ЧТО ТАКОЕ ОРФОГРАММА
Ответить
Математика
А)Гномы устроили Белоснежке проверку на сообразительность. Каждый из семи гномов записал число. Белоснежке нужно найти эти числа, зная, что они п...
Ответить
Английский язык
Выберите и обведите правильный ответ ......b=in the room a)there is no table b)there is the tablec)no table is 2.there are ...there a)ball ...
Ответить
Русский язык
Найди в слове холод безударный гласный
Ответить
История
Характеристика восстания декабристов по пунктам
Ответить