А)Гномы устроили Белоснежке проверку на сообразительность. Каждый из семи гномов записал число. Белоснежке нужно найти эти числа, зная, что они последовательны и в сумме дают 35210. Помоги Белоснежке пройти испытание. б)Воро...
Математика
А)Гномы устроили Белоснежке проверку на сообразительность. Каждый из семи гномов записал число. Белоснежке нужно найти эти числа, зная, что они последовательны и в сумме дают 35210. Помоги Белоснежке пройти испытание. б)Воротился старик с моря,и что же он видит?!Сидит его старуха,да не старуха,а столбовая дворянка,посреди огромного двора.А по двору разгуливают индюки и поросята.Старуха хвастает,что поросят вдвое больше,чем индюков,а вместе у них 200 ног.Сколько индюков и сколько поросят было во дворе? Можно,пожалуйста,без уравнений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
53210:7=5030 среднее из 7 чисел ответ:5027-5033 наверное так 2) х-индюки тогда 2х+2*4Х=200 10х=200 х=20 2х=40 поросят
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