А)Гномы устроили Белоснежке проверку на сообразительность. Каждый из семи гномов записал число. Белоснежке нужно найти эти числа, зная, что они последовательны и в сумме дают 35210. Помоги Белоснежке пройти испытание. б)Воро...

Математика

А)Гномы устроили Белоснежке проверку на сообразительность. Каждый из семи гномов записал число. Белоснежке нужно найти эти числа, зная, что они последовательны и в сумме дают 35210. Помоги Белоснежке пройти испытание. б)Воротился старик с моря,и что же он видит?!Сидит его старуха,да не старуха,а столбовая дворянка,посреди огромного двора.А по двору разгуливают индюки и поросята.Старуха хвастает,что поросят вдвое больше,чем индюков,а вместе у них 200 ног.Сколько индюков и сколько поросят было во дворе? Можно,пожалуйста,без уравнений?

Автор: Гость