ПОМОГИТЕ.... Подчеркни имена прилагательные,противоположные по смыслу. 1) доброе слова- лечит,злое-калечит.2)верёвка хороша длинная,а речь короткая .3)осенью дни ненастные,а весной ясные. 4)родная сторона-мать,а чужая мачеха.5...
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ПОМОГИТЕ.... Подчеркни имена прилагательные,противоположные по смыслу. 1) доброе слова- лечит,злое-калечит.2)верёвка хороша длинная,а речь короткая .3)осенью дни ненастные,а весной ясные. 4)родная сторона-мать,а чужая мачеха.5)платье хорошие новое,а друг-старый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доброе - злое; длинная - короткая; ненастные - ясные; родная - чужая; хорошие - старая.
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